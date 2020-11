Zwischen Bergen und Remkersleben musste die Feuerwehr ausrücken. Ein Auto hatte Feuer gefangen, verletzt wurde niemand.

Wanzleben (vs) l Das Auto eines 36-Jährigen brannte am Sonntagabend zwischen Bergen und Remkersleben lichterloh. Der Fahrer berichtete, dass das Auto an Geschwindigkeit verlor und plötzlich stehen geblieben ist. Das Auto fing anschließend im Fußraum Feuer, teilte die Polizei in ihrer Mitteilung mit.

Der Mann verließ daraufhin fluchtartig sein Auto. Es brannte schließlich vollständig und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Ursache ist vermutlich ein technischer Defekt. Verletzt wurde bei dem Fahrzeugbrand niemand, so die Polizei.