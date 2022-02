Friedhof Wanzleben: Stadt greift durch - mit drastischer Maßnahme

Die Stadt Wanzleben muss nach mehreren Vergehen am Friedhof eingreifen. Die Gründe, laut Stadt, vielfältig - und nötig. Außerdem: Bewegung bei Krähen-Problem.

Schmierereien am Friedhof in Wanzleben. Die Stadt zieht ihre Konsequenz - und sperrt das Gelände über Nacht ab.

Wanzleben - Immer wieder tauchen sie auf, Meldungen über beschmierte Grabsteine und Vandalismus auf Friedhöfen in der Region. Wurden in Haldensleben Ende vergangenen Jahres noch Grabschmuck und Blumenkränze von Rehwild angeknabbert, ist in Wanzleben vor allem der Mensch ein Problem. Die Konsequenz daraus wird nicht jedem schmecken.