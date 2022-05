Gemeinschaftsschule in Langenweddingen: Landkreis Börde soll alle Nebenkosten bezahlen

Osterweddingen - In der Verwaltung der Gemeinde Sülzetal liegt ein Vertragsangebot des Landkreises vor, wonach Haldensleben nur 70 Prozent der Nebenkosten der Gemeinschaftsschule in Langenweddingen bezahlen will. Bei seiner außerordentlichen Sitzung in Osterweddingen im Feuerwehrgerätehaus beschloss der Gemeinderat des Sülzetals am vergangenen Montagabend, dass dies auf 100 Prozent erhöht werden muss. Nur wenn der Landkreis die kompletten Nebenkosten – Betriebskosten, Verwaltungskosten, Gebäudeunterhalt – übernimmt, soll der Bürgermeister der Gemeinde den Vertrag für das Sülzetal unterzeichnen.