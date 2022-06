Gerätehaus der Feuerwehr Eilsleben/Ummendorf: Rohbau steht, weitere Kostensteigerung bestätigt

Der symbolische letzte Nagel im Dachgebälk ist versenkt, die Schnapsgläser sind zerbrochen. Gemäß der Richtfest-Weisheiten also gute Omen für das in Entstehung befindliche Domizil der Feuerwehr Eilsleben/Ummendorf.

Eilsleben - Der typische Rohbaugeruch von frischem Mörtel und Beton durchzieht die nackten Räume. Baustellengrau gibt den farblichen Ton ab, die Orientierung in dem Gebäude-Embryo fällt mitunter schwer. Es sieht noch alles recht gleich aus und bildet ein kleines Labyrinth aus Fluren, Aufgängen und Verbindungen. Aber: Das Gerätehaus, derzeitiges Prioritätsobjekt Nummer eins der Verbandsgemeinde Obere Aller, nimmt Form an. Hülle und innere Struktur sind so gut wie fertig. Kurzum, der Rohbau steht, und deshalb wurde am Mittwoch auf der Baustelle Richtfest gefeiert.