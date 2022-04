Gerätehaus in Eilsleben nimmt unter stetigen Schwierigkeiten Gestalt an

Eilsleben - Das Fazit vorweg: Man liegt ganz gut, aber nicht gänzlich im Plan. Im Mai waren die Tiefbauarbeiten mit Verrohrung und Fundamentlegung angelaufen. Über den Sommer wuchs das Objekt dann auch in die Höhe und nimmt von Tag zu Tag mehr Gestalt an. Im Bürocontainer an der Ummendorfer Straße klebt ein Aufgaben-Termin-Kalender an der Wand, der die einzelnen Schritte zur Fertigstellung des Rohbaus fast minutiös aufführt. Gemessen daran, ist man eine Woche im Verzug.