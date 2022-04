Heimatverein veranstaltet Fahrradtour durch das Sülzetal

Sülzetal - Mit einer Radtour des Heimatvereins Altenweddingen unter Führung von Naturliebhaber Bernd Jende erkundeten 14 Teilnehmer am 25. September 2021 das Sülzetal. Gestartet wurde am Ferdinand-Döbbel-Haus in Altenweddingen am Kantorberg – natürlich jeder mit seinem eigenen Fahrrad.