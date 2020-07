Den guten Zweck hat Kerstin Seeger beim Flohmarkt immer im Hinterkopf. Mit dem Erlös unterstützt sie Vereine, die mit Kindern arbeiten.

Hohendodeleben l Einen Flohmarkt veranstalten und hinterher die Vereine im Dorf zu unterstützen – das Konzept geht für die Hohendodeleberin Kerstin Seeger seit 2018 auf. Und bei allem Tun der jungen Mutter stehen die Kinder im Vordergrund.

So scheute sie sich auch nicht, trotz verschiedener Corona-Auflagen am vergangenen Wochenende erneut einen Kinder-Flohmarkt auf die Beine zu stellen. Zum fünften Mal bereits. Der gewohnte Veranstaltungsort, das Gemeindezentrum „Pferdestall“ im Hohendodeleber Ortszentrum war aufgrund der Beschränkung der Besucherzahl tabu. Ein Veranstaltungsort unter freiem Himmel musste gefunden werden und wurde im Gewerbegebiet am Ortsrand gefunden. Die Händler bauten ihre Stände mit Kinderkleidung und Dingen, die Kinder während des Aufwachsens benötigen, neben ihren Autos auf und trotzten gelegentlichen Windböen. Hin und wieder musste ein Kleiderständer wieder aufgerichtet werden – auch am Stand von Kerstin Seeger.

„Den Sommerflohmarkt habe ich, nachdem wir im Februar unseren Frühjahrsflohmarkt noch gut über die Bühne bekommen haben, jetzt spontan noch dazwischengeschoben“, erklärt die Organisatorin, die sich als Termin eigentlich Ende Juni gesetzt hatte, dann aber doch kurzfristig auf 14 Tage später umgeschwenkt war. Den Besuchern war das nahezu egal: Sie stöberten und nahmen auch manches Stück Kuchen mit nach Hause.

Der Kuchenbasar ist als Ergänzung des Kinder-Flohmarkts eine feste Größe geworden und bringt zusätzliche Erlöse zur Unterstützung der Vereinsarbeit im Hohendodeleben. „Wir spenden im Nachhinein immer für die Vereine, die mit Kindern arbeiten“, so Kerstin Seeger, die einen besonderen Dank an die Käfer-Gruppe der örtlichen Kindertagesstätte „Sonnenschein“ richten möchte. Die Gruppe, in der auch ihr Sohn betreut wird, hat für den Kuchenbasar diesmal sogar zwei Kuchen zur Verfügung gestellt.

Nach dem Erfolg des Sommerflohmarktes will Kerstin Seeger auch gleich mit den Vorbereitungen des Herbstflohmarktes beginnen. Geplant ist dieser für den 26. September. Fest steht, dass dieser nach einem ähnlichen Konzept wie diesmal unter freiem Himmel stattfinden wird, wo genau ist allerdings noch offen.