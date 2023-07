Langenweddingen - Regionalität und Frische sind die Standbeine von Marktleiter Fabian Müller. Der 33-Jährige ist seit dem 1. Juni Inhaber des „Nah und Gut“ in Langenweddingen.

„Wir haben die Obst- und Gemüseabteilung vergrößert. Wir haben eine Ecke mit frisch produzierten Waren eingerichtet. In dieser Convenience-Ecke gibt es selbst gemachte Salate, Brotaufstriche, belegte Brötchen und Aufschnitte. Wir haben frisch gemachten Eier- und Fleischsalat aus der eigenen Herstellung. Unser Kartoffelsalat kommt sehr gut an.“

Eigenverantwortliche Entscheidungen

In der Struktur der Edeka-Märkte gibt es die Zentrale in Minden und darunter die einzelnen Märkte. Das sind zum einen die Regiehäuser in direkter Abhängigkeit zur Zentrale, und zum anderen solche eigenständigen wie den in Langenweddingen. „Edeka als Genossenschaft hat den Auftrag, so viele Häuser wie möglich in private Hand zu geben. Der Unterschied zwischen mir und dem Leiter eines Regiehauses ist der, dass ich eigenwirtschaftlich für den Markt entscheiden muss. Ein Regiehaus ist der Zentrale untergeordnet“, erklärt Fabian Müller.

Der Einzelhandel liegt den Müllers im Blut. „Mein Opa war schon Fleischer in der Konsumgenossenschaft. Er hat über 35 Jahre lang in Güsen gearbeitet. Bei ihm hat meine Mutter gelernt, als Fleischfachverkäuferin. Sie ist nun schon seit über 30 Jahren im Einzelhandel tätig. Am 1. Juni hat sie bei mir in Langenweddingen angefangen.“

15 Mitarbeiter im Team

Aktuell gehören 15 Mitarbeiter zum Team von Müller. Zwei Frauen sind stellvertretende Leiterinnen, eine dritte übernimmt die Leitung darunter. Der Rest der Belegschaft steht auf einer Ebene. Müller: „Die sind alle gleich. Alle machen Alles.“

Für Thomas Malik vom Langenweddinger Obsthof Hornemann trifft das Motto der Regionalität des Einkaufsmarkts genau den Zeitgeist: „Da, wo wir das Obst anbauen, kommt es in den Markt, dort können es die Kunden kaufen. Es gibt keine langen Fahrstrecken. Unsere Produkte von den Äckern sind direkt hier vor Ort für die Menschen zu haben. Solche kurzen Wege sind optimal.“

Suche nach weiteren regionalen Partnern

Weitere Produkte aus der Region sind im „Nah & Gut“ in Langenweddingen die Fleisch- und Wurstwaren in Gläsern von Keunecke aus dem Harz. Auch Sudenburger Fleisch- und Wurstwaren gehören hier zum Sortiment. In den Regalen stehen Natho-Säfte in Glasflaschen aus Welsleben. Ebenso gehören die Fleisch- und Wurstwaren von Bauerngut aus Könnern mit zu den Produkten bei Müller. „Ich kann mir gut vorstellen, diese Produktschiene noch weiter auszubauen. Definitiv. Ich bin immer auf der Suche nach weiteren regionalen Partnern. Sie können mich direkt ansprechen.“

Müller möchte den Standort so weiterentwickeln, dass die Kunden gerne im „Nah & Gut“ in Langenweddingen einkaufen. „Ich möchte, dass das Dorf Langenweddingen und der Markt eins werden.“ Außerdem möchte er die Verbundenheit mit seinen Kunden leben. „Mir ist es ganz wichtig, mich im Markt zu zeigen. Kundennähe, das direkte Gespräch ist das A und O in einem modernen Einkaufsmarkt. Wenn ein Kunde einen Wunsch hat, kann er mich direkt ansprechen. Wir versuchen dann, diese Artikel zu besorgen.“

Unterstützung für Kita und Grundschule

Schon jetzt bieten Müller und sein Team einen Cateringservice mit belegten Brötchen an. „Firmen, die eine Tagung oder ein Seminar veranstalten, können so ihre Gäste bewirten.“

Einen weiteren Service gibt es im Vorkassenbereich. Hier hängt eine Tafel „Von Kunde zu Kunde“. Vereine und Privatpersonen können dort kostenlos Aushänge anbringen. Marktleiter Müller unterstützt darüber hinaus die örtliche Kindertagesstätte und Grundschule, sei es mit Süßigkeiten für die Abschlusstüte oder Brötchen für einen Grillnachmittag.

Mitarbeiter stehen hinter neuen Ideen

Für die Zukunft plant Müller als zusätzliches Angebot einen Plattenservice. Wer eine Feier vorbereitet, kann dann bei ihm eine Wurst- und Käseplatte vorbestellen.

Cindy Stadel gehört zum Team von Müller. Sie arbeitet in dem Markt schon seit 2011. Nach der Ausbildung wurde sie übernommen und freut sich „über den frischen Wind. Die neuen Ideen bringen uns nur nach vorne. Gerade die Regionalität kommt gut bei den Kunden an. Ich werde darauf immer wieder angesprochen. Die Kunden freuen sich, dass wir die Unternehmen in der Region mit ins Boot holen.“