Sportler aus Seehausen treffen sich zum 20. Volleyball-Traditionsturnier. Es geht um die Siegertrophäe, aber auch um den puren Spaß an der Freude. Wie das Turnier ausgegangen ist.

In Seehausen wird zum 20. Mal um den Pokal gekämpft

Spielszenen vom Finale „Pritsch Börfect“ gegen „Die Fürsten von Schmetternich“. Beide hatten sich schon in der Gruppenphase ein enges Duell geliefert. Das Endspiel ging in den Entscheidungssatz.

Seehausen. - In der 20. Auflage flogen in der Seehäuser Sporthalle die Bälle beim traditionellen Freizeitvolleyballturnier übers Netz – und der Sportverein Seehausen als Veranstalter konnte mit der Jubiläumsveranstaltung in jeder Hinsicht zufrieden sein.