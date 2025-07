Die Notfallrettung Börde ist in Wanzleben in ihre neuen Räumlichkeiten eingezogen. Jetzt sind Wache und Verwaltung im künftigen Zentrum des Unternehmens zu finden. Aber es gibt schon Pläne für weitere, große Vorhaben.

In Wanzleben entsteht ein neues Firmen-Zentrum

Geschäftsführer Claus Günther (von links), sein Stellvertreter David Kuhne, Luca Cappula, Kevin Lieder und Rettungsdienstleiter Andreas Lauenroth vor dem neuen Firmenzentrum in Wanzleben.

Wanzleben. - Noch hämmern an einigen Stellen noch die Handwerker. Das lässt sich nicht vermeiden, denn in der Sarrestadt entsteht etwas, was künftig für Furore sorgen soll.