Grit Matz steht auf dem Dorfplatz in Klein Rodensleben wo später die Insektenwiesen blühen soll. Foto: Mathias Müller

Die Klein Rodensleber Grit Matz hat in der Stadt Wanzleben-Börde eine Initiative zum Anlegen von Insektenwiesen gestartet.

Klein Rodensleben l Mit dieser Resonanz hätte Grit Matz (37) aus Klein Rodensleben nicht gerechnet. Im März 2019 ließ sie über Kai Pluntke, Amtsleiter für Ordnung und Soziales in der Stadtverwaltung Wanzleben, und Birgit Kottisch, Fachmoderatorin für die kommunalen Kindertagesstätten in der Einheitsgemeinde, Infomationsflyer verteilen, mit denen Grit Matz für das Anlegen von Insektenwiesen Werbung machte. „Bisher machen zwölf Kitas und Schulen mit“, freute sie sich über den großen Erfolg ihrer Initiative.

Die Mitmachaktion „Schulinsektenwiese“ steht unter der Überschrift „bee supporter – sei Unterstützer einer Insektenwiese“ und wurde bereits im Jahr 2018 vom Landwirtschaftsministerium ins Leben gerufen. „Viele Kinder aus Sachsen-Anhalts Schulen konnten gewonnen werden und haben somit neuen Lebensraum für viele Insekten und vor allem Honigbienen geschaffen“, verdeutlichte die Klein Rodensleberin. Sie selbst war bei einem Besuch der Grünen Woche in Berlin darauf aufmerksam geworden, interessierte sich dafür und legte voller Elan los.

Interessierte können sich melden

Die Anfragen der von ihr für die Aktion begeisterten Interessenten hat mittlerweile die Beutel mit dem Saatgut, die das Landwirtschaftsministerium als Starterpaket für die Insektenwiesen kostenlos zur Verfügung stellt, ausgehen lassen. Nachschub soll demnächst folgen. Dann werde die Aktion eben im September fortgesetzt. Ziel ist es, mehrjährige Insektenwiesen anzulegen und so etwas gegen das Insektensterben zu unternehmen. Auch sei es nach Ansicht von Grit Matz ein Bildungsfaktor für die Kinder, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Obendrein sorge es dafür, dass das Bild der Stadt Wanzleben-Börde nach außen hin durch die Wiesen bunter werde.

Mit der Neuauflage der Aktion ermöglicht es das Landwirtschaftsministerium auch Vereinen und öffentlichen Einrichtungen, sich daran zu beteiligen. Wie Grit Matz berichtet, machen nunmehr auch die Sportgemeinschaft und die Ortschaft Klein Rodensleben mit. In Absprache mit Ortsbürgermeister Norbert Hoße stellt Klein Rodensleben eine etwa 70 Quadratmeter große Fläche auf dem Dorfplatz am Gedenkstein dafür zur Verfügung. „Später soll dort auch ein Insektenhotel aufgebaut werden“, schaut die Initiatorin in die nahe Zukunft.

Weitere Interessenten für Insektenwiesen können sich bei Grit Matz unter der Telefonnummer 0170/221 08 81 melden. Sie wolle die Bestellungen sammeln und gebündelt beim Landwirtschaftsministerium einreichen, wie die Klein Rodensleberin sagte