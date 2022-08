Trockenheit Kampf gegen die Dürre in der Einheitsgemeinde Wanzleben

Die Trockenheit in diesem Jahr in Mitteleuropa ist eine ganz besondere Herausforderung für die Gärtner. Sachsen-Anhalt und besonders die Börde gehören zu den Gebieten, die am wenigsten Wasser abbekommen. Verschiedene Umweltorganisationen rufen dazu auf, auch Bäume zu gießen, während der Landkreis die Wasserentnahme eingeschränkt hat.