Kleintierzucht: Züchter treffen sich in Langenweddingen zur Kreisverbandsschau

Züchter traten in den Kategorien Gänse und Enten, Hühner, Zwerghühner, Wachteln sowie Tauben gegeneinander an. Solche Ausstellungen sind gerade im Rahmen der Nachwuchsgewinnung von immenser Bedeutung.

Langenweddingen - 64 Züchter aus dem Bördekreis zeigten bei der Kreisverbandsschau der Rassegeflügelzüchter in Langenweddingen in der Sporthalle 568 Tiere. Sie kämpften in den Kategorien Gänse und Enten, Hühner, Zwerghühner, Wachteln sowie Tauben um die Meisterschaft.