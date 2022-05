Soziales Zentrum „Alter Bahnhof“ Kochen für Soziales und Integration in Wanzleben

Das Soziale Zentrum im Alten Bahnhof in Wanzleben bietet ab sofort einen besonderen Kochkurs für Kinder aus sozial benachteiligten Familien an. Der Start dazu ist am Mittwoch erfolgt. Die Laufzeit beträgt zunächst ein Jahr und am Ende steht ein große Koch-Wettbewerb.