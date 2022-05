Verkehr Kommt Tempo-30 in Remkersleben zurück?

Die Rübenkampagne in der Börde hat 2021 wieder einmal die Gemüter beschäftigt. In der Einheitsgemeinde Wanzleben lief sie ohne die jahrelang üblichen Tempo-30-Zonen in der Region ab. Das hat für viele Diskussionen und die Forderung nach einer Wiedereinrichtung gesorgt. Getan hat sich aber nichts und nun steht die Frage, wie es 2022 aussehen wird.