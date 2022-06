Lärmbelästigung der Bundesstraße soll in Altenweddingen untersucht werden

Altenweddingen - Ein immer wiederkehrendes Thema bei den Ratssitzungen in Altenweddingen ist die Belastung durch den Verkehr auf der Bundesstraße 246a. So auch bei dessen Sitzung am 30. August 2020 im örtlichen Feuerwehrgerätehaus. „Im Rahmen des Lärmschutzkatasters, das das Land auf Wunsch der Europäischen Union bis zum Jahr 2022 erstellen will, wurde auf der Liste der Straßen, die besonders betrachtet werden sollen, unsere Durchgangsstraße hier in Altenweddingen gar nicht berücksichtigt“, ärgern sich die beiden Ratsmitglieder Heiko Hampel (CDU) und Reinhard Schwarzenau (SPD) gegenüber der Volksstimme. Die B 246a sei zweifelsfrei eine große Lärmquelle, wozu es auch bereits zahlreiche Aktionen und Gespräche gegeben habe, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, betont Schwarzenau. Gerade auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 für Lkw halte sich in den Morgenstunden kaum jemand .