Kunst Maler Werner Buch verabschiedet sich mit letzter Ausstellung in Wanzleben in den Ruhestand

Ein letztes Mal noch zeigt der Maler Werner Buch seine Kunstwerke und das natürlich in Wanzleben, in der Stadt, in der er einst geboren wurde. Der 84-Jährige wird danach seine Tätigkeit einstellen und in den Künstlerruhestand gehen. Zuvor will er etliche Bilder für moderate Preise verkaufen und den Erlös für soziale Zwecke verwenden.