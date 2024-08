Im Sülzetal ist es am 22. August 2024 zu einem schweren Wasserrohrbruch gekommen. Was bis jetzt bekannt ist.

In mehreren Orten in Sülzetal bleiben die Wasserhähne trocken. Der Grund dafür ist ein Rohrbruch.

Sülzetal - Eine Großhavarie im Versorgungsnetz der Trink- und Abwasserversorgung Börde (TAV) ereignete sich am 22. August 2024 gegen 11.30 Uhr. Der Darstellung des technischen Leiters bei der TAV, Stefan Schumacher, zufolge kam es zu einem Schaden an einer Zubringerleitungen eines Zulieferanten im Süden von Osterweddingen. Sie wurde bei Bauarbeiten beschädigt. In der Folge gibt es aktuell in den Orten Altenweddingen, Bahrendorf, Stemmern und Sülldorf kein Trinkwasser aus dem Hahn.

„Die Schadstelle haben wir bereits lokalisiert. Unsere Techniker sind schon vor Ort“, sicherte Schumacher im Gespräch mit der Redaktion zu. Er gehe davon aus, dass sich die Behebung noch bis in den Abend hin ziehen werde.