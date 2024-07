Professionelle Sprühkunst mit einem Handballmotiv verschönert ab jetzt die Zufahrt zur Sporthalle in Langenweddingen. Der Energieversorger Avacon lässt seine Trafostation am Kirchberg verschönern.

Viele Zuschauer und Bewunderer, große und kleine, hatte Spraykünstler Daniel Siering von der Potsdamer Firma „Art-Efx" bei der Einweihung seines Bildes an der Trafostation des Energieversorgers Avacon am Kirchtor in Langenweddingen.

Langenweddingen. - Der Handballspieler hängt einen halben Meter über dem Boden in der Luft. Seine fünf Finger der rechten Hand umklammern fest den Ball. Seine Augen fixieren den Torwart. Der wiederum harrt auf der Torlinie zwischen den Pfosten aus. Bewegungslos wartet er auf den Wurf. Seine Augen verfolgen jede Bewegung des Angreifers im Trikot des Sportvereins Langenweddingen. Gleich wirft er...

Diese Szene begrüßt ab jetzt alle Besucher Langenweddingens, wenn sie zur Sporthalle kommen. Am Donnerstag sprühte Daniel Siering von „Art-Efx“ das Bild auf den Avacon-Trafo am Kirchtor. Seit 2010 arbeitet der Energieversorger Avacon mit den Fassadengestaltern von Art-Efx zusammen. Gemeinsam haben sie schon mehr als 700 Stationen künstlerisch gestaltet. „Das war für mich eine tolle Zusammenarbeit mit dem Sportverein Langenweddingen. Solche Aktionen, auch gerade die Einweihungen, sind ein schöner Anlass, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Hier in Langenweddingen würdigen wir so die besondere Handballtradition des Ortes“, betont die Avacon-Referentin Konzessionsmanagement, Cora Landshuter.

Eine der größten Arbeiten von Art-Efx

Von der Fläche her ist das Kunstwerk in Langenweddingen eine der größeren Arbeiten, die Art-Efx für Avacon macht. Siering bekommt im Vorfeld immer einen Ansprechpartner des jeweiligen Partners der Avacon. Für sie erstellt er nach deren Vorgaben einen Entwurf, den er abstimmt und umsetzt. „Dieser Vorlauf geht immer recht fix“, sagt er. Je konkreter die Vorgaben seien, desto schneller könne er einen Entwurf präsentieren. „In der Regel brauche ich für die Bilder der Avacon einen Tag. Das hängt letztlich immer ein wenig vom Wetter ab.“

Über 300 Sprüh-Aktionen führte Siering professionell als Spraykünstler bereits seit 2019 im Auftrag der Avacon durch. Schon davor nahm er immer wieder Sprühdosen in die Hand, wenn ihn Freunde um ein Graffiti gebeten haben. Art-Efx führt weltweit Aufträge aus. So war Künstler Siering im Auftrag des Unternehmens auch schon in Brasilien, Österreich und Wales in puncto Sprühen unterwegs. Ein Kollege von ihm fuhr sogar schon einmal auf einem der Traumschiffe von Aida mit. Dort sprayte er ein Bild als Geburtstagsüberraschung.

Nachwuchs staunt über Kunstwerk

Die Langenweddingerin Anne Schumann war zur Einweihung des Sprühbildes mit ihren beiden Söhnen Niklas (9) und Luka (6) ans Kirchtor gekommen. Beide Jungs sind Handballspieler in einer der Jugendmannschaften des SVL. „Es ist doch schöner, wenn wir die Besucher des Ortes nicht mit einer kahlen Wand begrüßen. Einfach klasse sieht das aus. Das ist nicht einfach nur das Logo. Da steckt richtig Leben in dem Motiv“, urteilte sie.

Langenweddingens Bürgermeister Martin Wolff (SPD) zeigte sich begeistert angesichts der Zusammenarbeit von SVL und Avacon. „Jede kleine Aktion, die hilft, unseren Ort schöner zu machen, steigert die Freude am Leben in Langenweddingen. Jeder kann sich das, beispielsweise in seinem Vorgarten, zu Herzen nehmen und so seinen persönlichen Beitrag dazu leisten. Für mich ist jede Blühwiese eine kleine Perle.“

Auch Gemeinderatsmitglied Norbert Dregger (SPD) schaute Siering beim Sprühen zu. „Einfach großartig. Langenweddingen ist Handball. Handball ist Langenweddingen. Das wird hier bei uns im Dorf gelebt. Der SVL ist ein wichtiger Faktor für die Freizeitgestaltung und den Zusammenhalt. Jetzt haben wir, dank der Zusammenarbeit von SVL und Avacon, genau dazu einen Eyecatcher am Ortseingang.“

Astrid Oeltze, zweite SVL-Vorsitzende, freute sich, dass nun die Trafo-Kunst eingeweiht wurde. „Der Trafo steht an der Kreuzung, an der unsere Sportler und Gäste immer wieder vorbeikommen. Angesichts der Kunstwerke, die schon in Osterweddingen zusammen mit dem Radsportverein und auch hier bei uns zusammen mit dem Förderverein des Freibades entstanden sind, habe ich den Kontakt gesucht. Vor zwei Jahren feierten wir das 140-jährige SVL-Bestehen, dieses Jahr feiern wir 100 Jahre Handball beim SVL – da war es für uns eine schöne Idee, diesen Trafo so aufzuhübschen.“