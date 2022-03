Tempo-30-Zonen Ortsbürgermeister aus der Einheitsgemeinde Wanzleben schreiben Brandbrief an den Ministerpräsidenten

In einem offenen Brief an Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) fordern die Ortsbürgermeister von Klein Wanzleben und Remkersleben die Einrichtung von Tempo-30-Zonen in ihren Dörfern. Den Anliegen schließen sich nahezu alle Ortsbürgermeister der Einheitsgemeinde an. Die Verwaltung präsentiert zudem einen Lösungsvorschlag.