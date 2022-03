Pannenserie in vier Teilen: Wolfram Lippert ist zurück in Wormsdorf

Ein Blick in die Jugendzeit des Wolfram Lippert: Mit dem Fahrrad auf der Bühne und ausgeschlagenen Schneidezähnen startete seine Showkarriere.

Wormsdorf - Corona ist schuld. Das Comeback des Dauerpechvogels Wolfram Lippert muss sich auch in diesem Jahr auf 2D beschränken, auf ein Wiedersehen lediglich am Bildschirm statt live auf der Wormsdorfer Anbaubühne. Dass immerhin dies geschieht, dafür sorgt in diesen Wochen das nun schon bewährte Filmteam des DRK-Ortsvereins um Regisseur Guido Fellgiebel.