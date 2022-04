Pilzsaison geht in die zweite Runde

Wanzleben - Pfifferlinge, Steinpilze oder doch Champignons? Die Auswahl an leckeren Pilzen ist gerade besonders groß in Wanzleben, Oschersleben und der Region. „Jetzt hat schon fast die spätere Hälfte der Pilzsaison begonnen, da lassen sich bis in den November hinein noch sehr leckere Pfifferlinge finden“, weiß Jens Hoffmann. Der 54-Jährige ist seit 1998 Pilzberater in Sachsen-Anhalt und speziell im Landkreis Börde. „Steinpilze, Maronen-Röhrlinge, Rotfußröhrlinge oder Violette Rötelritterlinge lassen sich zu der aktuellen Jahreszeit und im Spätherbst noch sehr gut in den Wäldern finden“, ergänzt Hoffmann.