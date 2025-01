Nach einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in Wanzleben ist ein 21-jähriger Täter geflüchtet. Im zurückgelassenen Rucksack fand die Polizei neben Lebensmitteln auch Drogen und eine Schreckschusswaffe.

Räuberischer Diebstahl in Wanzleben: Polizei findet Drogen und Schreckschusswaffe

Wanzleben. - Am Donnerstagnachmittag ist es in einem Einkaufsmarkt in Wanzleben zu einem räuberischen Diebstahl gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Ein 21-jähriger Mann hatte den Markt betreten und mehrere Lebensmittel in einen von ihm mitgeführten Rucksack gesteckt, so die Polizei. Anschließend habe er sich in den Kassenbereich begeben und lediglich einzelne Waren bezahlt.

Nach Angaben der Polizei habe ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der den Vorgang über eine Videokamera beobachtet, den 21-Jährigen daraufhin angesprochen und ihn zurück in den Verkaufsbereich geleiten wollen. Dabei habe sich der Beschuldigte plötzlich losgerissen, sodass der Security-Mitarbeiter gestürzt sei. Der Ladendieb sei anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet und habe dabei seinen Rucksack zurückgelassen.

Polizei findet Cannabis und Schreckschusswaffe in Rucksack

Wie die Polizei berichtet, fanden die eingesetzten Polizeibeamten im zurückgelassenen Rucksack mehrere Gegenstände, darunter eine erlaubte Menge Cannabis, eine Feinwaage sowie eine Schreckschusswaffe mit Magazin und Platzpatronen. Durch einen weiteren Zeugen des Vorfalls sei der 21-Jährige namentlich identifiziert worden.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet und prüft die weiteren Umstände des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zur Fluchtrichtung des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.