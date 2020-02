In Wanzleben wurde ein Friedhofstor geklaut. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

In Wanzleben (Landkreis Börde) wurde das zwei Jahre alte Eingangstor des Friedhofes gestohlen.

Wanzleben (vs) l Ein zweiflügeliges Tor eines Friedhofes wurde am vergangenen Wochenende in Wanzleben im Landkreis Börde entwendet. Das Tor wurde erst vor zwei Jahren neu errichtet und besteht aus einem grünen Stahlrahmen mit Stahlmattenfüllung.

Der Abbau erfolgte so, dass eine Wiederverwendung erfolgen kann. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro. Wer Hinweise geben kann, nutzt dazu bitte die Rufnummer 03904/4780.