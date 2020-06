Serie: Auf Entdeckungstour rund um die Stadt Wanzleben-Börde

Klein Rodensleben (car) l Die Natur in der Umgebung der Ortschaften der Stadt Wanzleben-Börde hat für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer einiges zu bieten. Mit einer kleinen Serie möchte die Volksstimme in loser Folge die Entdeckerlust und die Bewegungsfreude wecken. Im elften Teil geht es heute in die Hohe Börde auf eine Erkundungstour auf dem Holunderradweg.

Tour Richtung Wellen

Wie schon bei der vergangenen Tour wird am Sportplatz in Klein Rodensleben gestartet. Diesmal geht es in Richtung Wellen, wo die kurvenreiche Steigung der Landstraße bis zur Bahnlinie Magdeburg – Braunschweig den Radfahrern gleich einiges abverlangt. Ist Wellen erreicht, geht es innerörtlich auf der Hauptstraße weiter in Richtung Irxleben. Nach etwa zwei Kilometern führt die Strecke nach der Überquerung der Bundesstraße 1 auf dem Wirtschaftsweg geradeaus weiter in Richtung Groß Santersleben. Auf dem Weg bis zum Kreisverkehr am Ortseingang wird auch die Autobahn 2 auf einer Brücke überquert.

Stopp am Hopfen-Infohaus

Am Kreisverkehr geht es nach links und auf der Hauptstraße etwa 100 Meter Richtung Schackensleben, ehe die Route weiter nach links über die Dorfstraße und dann über den Mammendorfer Weg führt. An der Einmündung zum Mammendorfer Weg lohnt vielleicht eine kleine Pause, denn auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich neben dem Feuerwehrhaus das Hopfen-Infohaus mit einer kleinen Ausstellung über den Hopfenanbau in der Region.

Wie der Name schon sagt, lässt sich über den Mammendorfer Weg direkt Mammendorf erreichen. Auf dem etwas holprigen Weg wird mit dem Groß Santersleber Teich ein Kleinod tangiert. In Mammendorf führt die Strecke nach rechts und dann über die Thomas-Müntzer-Straße in Richtung der Bundesstraße 1. Mit dem Steinhaus hat auch der Eichenbarleber Ortsteil eine Besonderheit zu bieten. Es ist im Ort ausgeschildert.

Auf dem Holunderradweg

Nachdem die Bundesstraße 1 überquert ist, zieht ein Hinweisschild die Blicke auf sich. An einem kleinen mit Bäumen bewachsenen Flecken verweist es auf die Lauesche Windmühle, die hier einst stand. Auf dem Feldweg kommen die Radler nach Ochtmersleben. Geradeaus durch den Ort geht es dann nach links, um auf dem Holunderradweg Wellen zu erreichen und von dort zurück über die Landstraße nach Klein Rodensleben zu kommen.

Für die 21 Kilometer lange Tour benötigte unser „Streckentester“ etwa zwei Stunden (ohne Rast).

Sollten Sie, liebe Leser, auch Empfehlungen für Wander- und Radtouren haben, bei denen sich die Stadt Wanzleben-Börde entdecken lässt, dann melden Sie sich bitte per E-Mail unter redaktion.wanzleben@volksstimme.de oder telefonisch unter 03904/666934.