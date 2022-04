Remkersleber feiern ihrErntedankfest

Remkersleben - Das traditionelle Erntedankfest haben am gestrigen Sonntag die Remkersleber in ihrer Kirche gefeiert. Zu dem Fest werden im Vorfeld die Dankesgaben in dem Ort gesammelt und in das Gotteshaus gebracht. Dort dienen sie als besondere Kulisse für den Gottesdienst und – wie in diesem Fall als Beispiele für das, was in den heimischen Gärten so alles angebaut wurde. Es werden aber auch Gaben dazugekauft, denn letztendlich werden die Früchte nämlich ebenso traditionell an die Tafel in Wanzleben weitergegeben. Dort können sie an bedürftige Familien ausgegeben werden oder bei den Kochkursen im Sozialen Zentrum „Alter Bahnhof“ des DRK-Kreisverbandes verwendet werden.