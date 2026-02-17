In Wanzleben ist ein 13-Jähriger 2023 von einem Mann und einer Frau geschlagen worden. Eine Frau soll den Vorfall beobachtet haben. Diese wird nun gesucht.

Nach dem Angriff auf einen 13-Jährigen in Wanzleben sucht die Polizei eine unbekannte Zeugin.

Wanzleben. – Bereits am 30. September 2023 ist ein damals 13-Jähriger am Roßbachplatz in Wanzleben von einer Frau und einem Mann festgehalten und geschlagen worden, teilt die Polizei mit.

Zu den Angreifern liegen bislang keine weiteren Hinweise vor. Jedoch sei im Rahmen der Ermittlungsarbeit bekannt geworden, dass eine Anwohnerin den Angriff beobachtet haben könnte.

Die unbekannte Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.