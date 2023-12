Schwimmbäder in der Region Wanzleben sollen saniert werden

Investitionen in die Kultur

In Klein Wanzleben soll die Chlorgasnalage zur neuen Badesaison erneuert werden.

Wanzleben. - Die beiden Schwimmbäder in der Region Wanzleben sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Demnächst stehen Investitionen an, um sie zu sanieren.