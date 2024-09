Im Gasthaus „Zum Buttenkrug“ in Hohendodeleben wird in diesem Jahr gefeiert. Arno Eggeling betreibt das Unternehmen seit 40 Jahren. Die Historie reicht aber noch weiter zurück.

Gastronomie-Tradition in der Börde

Hohendodeleben. - Einst hat der heute 84-jährige Arno Eggeling das historische Gasthaus vor dem Verfall gerettet, als er es im Jahr 1984 kaufte und wieder in Betrieb nahm. Am 1. Oktober ist das genau 40 Jahre her. Wie ist ihm das gelungen?