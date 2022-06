Spende an Feuerwehr in Klein Wanzleben: Ungewöhnliches Buch von Klaus Bunzel verkauft sich gut

Freiwillige Feuerwehr in Klein Wanzleben freut sich über eine Summe von 875 Euro , die durch den Verkauf eines ganz speziellen Buches zusammengekommen sind.

Autor Klaus Bunzel aus Klein Wanzleben übergibt den Spendenerlös aus seinem aktuellen Werk an Mitglieder der Klein Wanzleber Feuerwehr.

Klein Wanzleben - Der Autor Klaus Bunzel aus Klein Wanzleben hat kürzlich die Spendenerlöse aus dem Verkauf seines neuesten Werkes „Großfeuer vom 31. 12. 59 in der Deutschen Saatgut Gesellschaft (DSG) für Zuckerrübensamen Klein Wanzleben, Speicher XIII und Speicher XIV“ an die Freiwillige Feuerwehr Klein Wanzleben im Gerätehaus übergeben. Die Summe von 875 Euro kamen bei der Buchpräsentation (Volksstimme berichtete) in seinem Heimatort und den erzielten Erlösen aus dem Buchverkauf zusammen.