Spielen direkt an der Stadtmauer in Wanzleben

Wanzleben - Der Bedarf nach einem neuen Spielplatz in der Stadt Wanzleben war da, schließlich gab es bisher hier in der Stadt nur drei dieser Art. Und so waren es nicht nur die Mädchen und Jungen der städtischen Kindertagesstätte „Sarrezwerge“, die das Geschehen auf dem Areal an der Lindenpromenade beobachteten und hibbelig auf die Eröffnung des Spielplatzes warteten. Doch in Zeiten knapper Kassen in einen Spielplatz zu investieren, ist nicht einfach – ohne Fördermittel schon gar nicht.