Seehausen. - Seit vielen Jahren bewirtschaften die Mitarbeiter der Lebenshilfe Ostfalen in Seehausen eine Streuobstwiese. Schon lange bestand der Wunsch, noch freie Flächen mit neuen Bäumen zu bepflanzen. „Durch Zufall sind wir auf ein Projekt der Obstbauern in Sachsen-Anhalt aufmerksam geworden. Dort haben wir angefragt“, erklärt Gruppenleiter Stefan Beckmann. Die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt koordiniert im Auftrag des Verbandes Baumpflanzprojekte im Land. Und hier wurde nun alles in die Wege geleitet. Der Oschersleber Wolfgang Zahn, Projektmanager bei der AMG, arbeitet eng mit dem Verband, aber auch mit der Lebenshilfe zusammen und so konnte der Wunsch nach neuen Bäumen auch ganz schnell erfüllt werden.

Zur Pflanzung vor Ort war auch Obstbauer André Stallbaum, als Vertreter des Obstbauverbandes aus der Altmark gekommen. Er hat die Bäume geliefert und half dabei, die Bäume ordnungsgemäß in die Erde zu setzen. Neben Hinweisen zu Schnitt und Pflege packte der Fachmann kräftig mit an. Apfel, Birne und Pflaume wurden in gemeinschaftlicher Arbeit gepflanzt.

„Die Früchte aus der Streuobstwiese werden in der Einrichtung selbst verbraucht. Aber wir haben auch viele Abnehmer im Ort“, sagt Sascha Richter, Chef der Einrichtung. „Und für unseren jährlichen Weihnachtsmarkt bieten wir auch mit den Früchten Glühwein und selbst gebackenen Obstkuchen an.“