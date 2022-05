Tempo-30-Zone: Keine Lösung für die Bürger von Remkersleben in Sicht

Tempo-30-Zonen in Remkersleben und anderen Ortschaften der Region Wanzleben während der laufenden Rübenkampagne wird es in diesem Jahr wohl nicht mehr geben. Schuld daran ist vereinfacht gesagt die Bürokratie. Dem Grunde nach wäre die Umsetzung möglich, aber das Landesverwaltungsamt verweist auf ein zu absolvierendes Prozedere.

Wanzleben/Remkersleben - „Was soll denn hier in Remkersleben noch passieren, damit endlich gehandelt wird“, fragt Ortsbürgermeister Martin Niemann mit Blick auf die derzeitige Verkehrssituation in seinem Ort. Das Ordnungsamt in Wanzleben und der Landkreis Börde wollen eine Tempo-30-Zone bei in Remkersleben während der Kampagne einrichten. Das Landesverwaltungsamt hat im Grunde nichts dagegen und bestätigt die Möglichkeit – aber die Anordnung dazu sei nicht einfach so möglich. Das mag irgendwie verrückt klingen, stellt aber nur das eigentliche bürokratische Hindernis dar.