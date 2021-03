Einen ungewöhnlichen Mitbewohner hatte Familie Gegenwarth aus Seehausen im Februar – einen Mäusebussard.

Seehausen l Donnerstag, 11. Februar: Der schier unaufhörliche Schneefall hat doch ein Ende gefunden. Die weiße Pracht bedeckt in satten Mengen die Landschaft. Die Sonne lacht über dem Seehäuser See, und Familie Kallweit zieht es nach draußen. Ein abenteuerlicher Spaziergang im Schnee, das ist genau das Richtige für die Geschwister Anton und Lucy! Was für ein unvergessliches Abenteuer da vor ihnen liegt, kann Mama Kristin nicht ahnen.



Beim Schneeschlendern am Seeufer entdecken die drei einen Vogel. Er ist offenbar sehr schwach und womöglich verletzt, denn er liegt im Schnee und fliegt nicht davon. Größe, Schnabel, Gefieder und Krallen verraten, dass es sich im einen Greifvogel handeln muss, vermutlich ein Mäusebussard. Vorsichtig wird er auf einen Ast gesetzt – und fällt prompt wieder herunter. Was tun?



Ein Karton als Notaufnahme

Anton fasst sich couragiert ein Herz, nimmt den Vogel auf den Arm und trägt ihn nach Hause. Dem Tier sollte geholfen werden, sind sich die Kallweits einig und kümmern sich direkt darum. Ein Karton als Notaufnahme ist ebenso schnell gefunden wie ein Platz in der warmen Küche und ein zusätzliches Wärmekissen. Kristin Kallweit ruft bei einer Bekannten an, weil diese sich mit Greifvögeln auskennt: Stephanie Gegenwarth, ebenfalls Seehäuserin, in Dingen der Flora und Faune sehr versiert und Gattin eines passionierten Geflügelzüchters. Von hier an übernimmt Familie Gegenwarth die Mission „Rettet den Bussard!“



Stephanie Gegenwarth sucht zunächst Rat bei der Vogelschutzwarte Loburg. „Der Leiter Dr. Michael Kaatz erklärte mir notwendige Erste-Hilfe-Maßnahmen“, berichtet sie. Die Situation des Vogel wird indes klarer: „Es handelte sich um einen Jungvogel aus dem vergangenen Jahr. Er wog 608 Gramm, das ist für einen Mäusebussard ein kritisches Gewicht. Optimal sind 700 bis 750 Gramm.“ Was die Gegenwarthsche Untersuchung auch ergibt: „Er hatte zwar keine Verletzungen, aber seine Überlebenschancen standen dennoch schlecht. Er war einfach stark unterkühlt und ausgehungert, hatte durch den plötzlichen Wintereinbruch mit Schneefall und enormen Minusgraden sowie aufgrund der eigenen Unerfahrenheit wohl nichts zum Fressen gefunden.“



Fütterung mit Pinzette und Einwegspritze

Unter den Fittichen von Marcel Gegenwarth – auch für ihn ist das eine spannende Erfahrung über die tägliche Hege und Pflege der heimischen Hühner hinaus – wird der Patient in den folgenden Tagen wieder aufgepäppelt. Er berichtet: „Der Bussard war völlig erschöpft. Den ersten Tag schlief er nur. Am zweiten Tag fütterten wir ihn mit rohem Schweinefleisch – per Pinzette, weil er noch nicht alleine fressen konnte.“ Die Flüssigkeitszufuhr erfolgt anfangs via Einwegspritze, aber es funktioniert. Die Genesung schreitet rasch voran. „Am dritten Tag hatte er sich soweit erholt, dass er aus eigener Kraft heraus fraß“, so Marcel Gegenwarth.



Der nächste Schritt ist geschafft, und nun findet der Umstand, dass es sich noch immer um ein Wildtier handelt, besondere Beachtung beim Pflegepersonal: „Ronald Diefert, der Vorsitzende unseres Kleintierzuchtvereins Seehausen, stellte uns einen großen Gänseschaukäfig zur Verfügung. Die Voliere bauten wir in der Garage auf. Der Vogel zog also um und hatte ab diesem Moment keinen Kontakt mehr zu Menschen, abgesehen natürlich von der Fütterungszeit.“ Auch den Speiseplan stellen Gegenwarths auf den naturgewohnten Geschmack des Bussards um: „Es gab lebende Mäuse.“



Am 20. Februar schließlich, anderthalb Wochen, nachdem Anton Kallweit sich als Retter betätigt hatte, soll der „Klinikaufenthalt“ enden. Man hatte noch einmal Rücksprache mit Dr. Kaatz von der Vogelschutzwarte gehalten und grünes Licht für die Entlassung in die Freiheit bekommen. Anton und Lucy sind freilich mit dabei, als Marcel Gegenwarth die Holzkiste öffnet, in der Freund Bussard schon recht ungeduldig der Rückkehr in die Himmelsweiten harrt – und nach dem Aufklappen des Deckels auch flugs entschwunden ist. Bestimmt mit einem Laut auf dem Schnabel, der bedeuten soll: Danke für alles!