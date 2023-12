Von vs

Von vs

Feuerwehr und Polizei wurden zu einem Brand in Altenweddingen im Sülzetal gerufen. Dort hatten Unbekannte einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt.

Unbekannte stecken Altkleidercontainer in Altenweddingen in Brand

Die Feuerwehr hat einen brennenden Kleidercontainer in Altenweddingen gelöscht.

Altenweddingen - Ein Altkleidercontainer hat am späten Freitagabend, 22. Dezember 2023, am Weizengrund 20a in Altenweddingen gebrannt. Die Rettungsleitstelle rief zu diesem Einsatz gegen 23 Uhr nicht nur die Feuerwehr herbei, sondern auch die Polizei zu Hilfe.

„Bisher unbekannte Täter entzündeten durch Einwerfen eines Gegenstandes in den Befüllschacht des Containers die darin lagernden Gegenstände. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet“, teilen die Beamten des Polizeireviers Börde mit.

Sie suchen nun nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.