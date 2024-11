Ein 47-jähriger Rollerfahrer ist in der Bahnhofstraße in Sülzetal (Landkreis Börde) bei einem Frontalzusammenprall schwer verletzt worden.

Kollision in Sülzetal: Pkw kracht frontal in Roller - Fahrer schwer verletzt

Unfall in der Börde

Sülzetal. - Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße in Sülzetal, einem Ortsteil von Osterweddingen im Landkreis Börde, gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach fuhr eine 59 Jahre alte Autofahrerin auf die Kreuzung zwischen Bahnhofstraße und Langer Straße, als sie beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden Roller eines vorfahrtberechtigten 47-Jährigen zusammenkrachte. Der Mann sei so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste, heißt es.

Gegen die 59-Jährige werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Beamten weiter.