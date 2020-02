Das Spielgerüst auf dem Spielplatz in der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Straße wurde zerstört. Foto: Hagen Uhlenhaut

Die Tage des Spielplatzes an der Schulpromenade in Wanzleben sind gezählt.

Wanzleben l Wenn Wanzlebens Ortsbürgermeister Tino Bauer an der Schulpromenade steht, kommt er ins Grübeln: „Besonders einladend ist das hier nicht.“ Sein Blick fällt auf eine Bank, auf der sich bereits Moos breitgemacht hat. Und auch der Hühnerbrunnen hat sicher bessere Tage erlebt. „Vielleicht könnte man hier einen kleinen Strahl Wasser laufen lassen?“ fragt er sich und wünscht sich insgesamt mehr Pflege an kommunalen Flächen.

Zum Jugendtreff geworden

Doch das größte Problem an dieser Ecke stellt wohl der Spielplatz dar. Einst mit dem Willen angelegt, Kindern und ihren Eltern einen Anlaufpunkt zu bieten, ist es heute eher Treffpunkt für ältere Kinder und Jugendliche. Besonders in wärmeren Jahreszeiten dauern die Aufenthalte der Jugendlichen hier auch bis weit in den Abend hinein.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Alkohol konsumiert wird, während der Bass aus dem Radio ordentlich wummert und für zusätzliche Belästigung der Anwohner sorgt. Passanten werden angepöbelt, Nachbarn fühlen sich nicht mehr sicher. Davon weiß auch der Ortsbürgermeister. Und er weiß auch, dass die Ordnungshüter dem Problem relativ machtlos gegenüberstehen. Wenn die Jugendlichen nicht auf dem Spielplatz an der Schulpromenade sitzen, dann halten sie sich an den Spielgeräten nahe der Sekundarschule auf.

Trampolin zerschnitten

Anders als dort haben die heutigen „Nutzer“ auf dem Spielplatz am Anfang der Schulpromenade deutliche Spuren hinterlassen: Spielgeräte sind nicht nur in die Jahre gekommen, sondern auch Opfer von Vandalismus geworden. Das bestätigt auch Marion Richter, in der Verwaltung der Stadt Wanzleben-Börde für die öffentlichen Spielplätze zuständig. Allein das Trampolin, das die Kinder immer gern genutzt haben, wurde wenige Tage nach einer Reparatur wieder zerstört. „Wenn es erneuert wird, wird es regelrecht zerschnitten“, wissen auch Tino Bauer und Ortschaftsrätin Claudia Krull zu berichten. Die Fallschutzmatten verschwinden nach und nach, das kleine Reck und der Schwebebalken sind ebenfalls vom Zahn der Zeit gezeichnet.

Nachdem feststeht, dass das Trampolin an anderer Stelle in Wanzleben eine neue Verwendung finden soll, ist auch der Entschluss gefallen, dass der Spielplatz an der Schulpromenade gänzlich aufgegeben wird, um dem Vandalismus entgegenzuwirken. Nach Auskunft von Marion Richter sollen Geräte zurückgebaut und die Fläche dann gepflastert werden.

Kein Einzelfall in Wanzleben

Wie sie außerdem bestätigt, ist Vandalismus auch auf den anderen Spielplätzen in Wanzleben ein Problem. Vor diesem Hintergrund ist derzeit auch der Spielplatz an der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Straße derzeit gesperrt. Vermutlich noch zwei Wochen wird die Tür auch während der regulären Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr verschlossen bleiben. Befürchtet wird, dass die Beschädigung eines Spielgerätes, abgesehen von der Unfallgefahr, zu Vandalismus verleitet. Entstanden ist der Schaden während Baumfällarbeiten durch einen herabstürzenden Ast.

Zaun stoppt Vandalismus nicht

Außerhalb der Schul- und Hortzeiten ist auch der Spielplatz der Grundschule „An der Burg“ von der Öffentlichkeit nutzbar. Für viele Verantwortliche und Beteiligte – nicht zuletzt in den Ämtern der Stadtverwaltung – keine glückliche Situation, denn Vandalismus und Randale machen auch vor dem Zaun des Schulhofes nicht Halt.