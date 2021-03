Das Vereinsleben des Spielmannszuges ist auf Eis gelegt. Schuld ist die Corona-Pandemie. Nun bleibt auch der Nachwuchs aus.

Groß Rodensleben l Traditionspflege wird auf dem Flachen Land allgemein groß geschrieben. So ist das auch in Groß Rodensleben und erst recht, wenn es um den Spielmannszug geht. Immerhin ist er nachweislich der älteste seiner Art in der Region. Allerdings ist das gerade in der Corona-Zeit nicht so einfach. Es gibt keine Auftritte und nicht die Möglichkeit, gemeinsam zu üben.



Damit stehen die Groß Rodensleber keineswegs allein. Den Vereinen landauf und landab geht es nicht gut. Sämtliche Aktivitäten sind auf null gefahren und das Vereinsleben liegt auf Eis. Oft laufen Kosten für gepachtete oder überlassene Objekte weiter und die Ehrenamtler wissen nicht mehr, wo sie die benötigten Finanzen auftreiben sollen.



13 Aktive halten dem Verein die Treue

Bei den Mitgliedern des Spielmannszuges kommt noch eine weitere Befürchtung dazu. Aktuell sind es noch 13 Aktive und eine Besserung ist nicht in Sicht. „Nachwuchs kommt oft nur aus den jeweiligen Familien“, sagt Mirko Fischer, der seit fünf Jahren im Amt ist. „Quereinsteiger sind eher selten.“ Zu Bedenken sei, dass so eine Ausbildung zum Musiker eine ganze Weile dauere. „Da sind schon etwa drei bis fünf Jahre erforderlich“, schätzt der Vorsitzende ein. „Wir spielen nämlich nach Gehör und einer Grifftabelle.“ In der Vergangenheit ist diese oft über die älteren Mitglieder erfolgt. Aber diese sehr erfahrenen Musiker sind inzwischen rar gesät.



So hat Mirko Fischer selber im Alter von elf Jahren seine Ausbildung begonnen. Mittlerweile ist er 33 Jahre dabei. Ältestes Mitglied ist sein Stellvertreter, Rolf Szibzick. Der Kassenwart, Jürgen Born ist seit der Wende dabei. Aber das waren auch noch andere Zeiten.



„Zu DDR-Zeiten und auch in der Nachwendezeit gab es weit mehr Mitglieder“, schildert der Vorsitzende. „Da war so ein 1. Mai mit einer Tour über die Dörfer bis hin nach Wanzleben verbunden.“ Auch zum Kindertag in Remkersleben oder zum Martinstag in Seehausen rückten die Groß Rodensleber an. Die Spielleute sind bei Sachsen-Anhalt-Tagen dabei gewesen und haben in den Dörfern der Region ihre Auftritte gehabt. „Der Zusammenhalt zeichnet uns auch heute noch aus, wenn auch im kleineren Kreis“, fügt Fischer hinzu.



Vier feste Termineim Jahresverlauf

Derzeit haben die Groß Rodensleber eigentlich vier feste Termine im Jahr. Dazu zählen die Auftritte zu den Einschulungen in Hohendodeleben und Domersleben sowie der 1. Mai mit dem Maibaumsetzen in ihrem Ort sowie der Herrentag in Kloster Meyendorf als Vereinsveranstaltung. Vor Jahren gingen die Musikanten noch alle zwei bis drei Jahre auf große Fahrt, die sie auch ins Ausland führte. Dabei kamen sie gut an, denn im Repertoire befinden sich eine ganze Reihe von altdeutschen Märschen, die die Leute durchaus mitsingen.



Mittlerweile ist es ruhig geworden in Groß Rodensleben und die Einwohner haben schon im Jahr 2020 am 1. Mai das frühzeitige Wecken, bei dem der Spielmannszug durchs Dorf marschiert, vermisst. Besserung ist auch ein Jahr später nicht in Sicht. Das nervt Bürger und Musiker. Selbst die beliebten Geburtstags- oder Jubiläumsständchen sind verboten.



Hervorgegangen ist der Spielmannszug übrigens aus dem Trommlerchor, der sich in der 1880-er Jahren gegründet hat. Erster Tambourmajor war seinerzeit Rudolf Wichmann. Die Tradition hat sich gehalten. Die Musiker kommen noch heute meist aus dem Ort.