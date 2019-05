Team Orange hat zum wiederholten Mal mit seinem Walpurgisnächtle in Hohendodeleben einer Harzer Tradition Konkurrenz gemacht.

Hohendodeleben l An das Eintreffen der ersten Gäste auf dem Festplatz an der Wiesche war noch gar nicht zu denken, als die Organisatoren des Walpurgisnächtles in Hohendodeleben am Dienstag die erste Schrecksekunde überstehen mussten. Nachdem sie alles aufgebaut und erst noch einmal Ruhe eingekehrt war, machte sich eine kleine Windrose auf, um das Versorgungszelt anzuheben. Aber wie Andy Schulz als Vereinschef berichtete, sind die Mitglieder des organisierenden Team Orange und ihre Helfer nach sechs Jahren mittlerweile so eingespielt, dass auch dieser Schaden nach eineinhalb Stunden komplett behoben war. „Ich habe danach unsere Frauen, die nicht mehr auf dem Platz waren, nur kurz über unsere Begegnung der dritten Art informiert“, blickte Andy Schulz am Abend zurück.

Inzwischen waren Hunderte Gäste an der Wiesche versammelt. Zwischendurch wirbelten nicht nur Hexen auf Kindesbeinen, sondern auch einige Vereinsmitglieder, die sich zur Feier des Tages geschminkt und in Teufel oder Hexen verwandelt hatten. Beim Programm hielten sich das Team Orange weitestgehend an das, was sich in den Vorjahren bewährt hat.

Feuershow als Überraschung

So grillten sie nicht nur wie die Weltmeister Bratwürste und die beliebten „Kutscherspieße“, sondern stand auch wieder Stockbrot parat, das die Kinder über den Feuerkörben brutzeln konnten. Die DJs Marko und Lukas sorgten, nachdem der Fackelumzug durch das Dorf den Veranstaltungs ort erreicht hatte, von der Ladefläche des Lkw für den passenden Sound. Die kleinen Hexchen ließen sich gern einladen, das Tanzbein zu schwingen. Groß und Klein genossen die Geselligkeit. Nach Einbruch der Dunkelheit hielt das Team Orange noch eine Überraschung parat. Sie hatten eine Feuershow aus dem Harz engagiert, die mit vielen Effekten und Funken ihr Publikum zum Staunen brachten.

Für die Frauen und Männer vom Team Orange steht unterdessen schon bald die nächste Veranstaltung im Kalender. Am 11. und 12. Mai 2019 unterstützen sie beim Geburtstagsfest des Vereins Pferdesport Hohendodeleben und kümmern sich dort um die Versorgung.