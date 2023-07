Wanzleben - Der Pferdezuchtverein „Südlicher Bördekreis und Umgebung“ hat auf dem Reitplatz in Wanzleben seine traditionelle Fohlenschau mit Stutbuchaufnahme veranstaltet. Zu Beginn hatten die Stuten ihren Auftritt. Sie wurden in der Reithalle wegen der Gangkorrektheit an der Hand sowie im Freilaufen begutachtet, um dann in das Stutbuch des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt eingetragen zu werden.

Im Anschluss präsentierten Züchter die Saugfohlen der verschiedenen Rassen, vom Miniatur Horse bis hin zum Deutschen Sportpferd. Diese wurden von der Fachjury der Zuchtleitung bewertet und prämiert.

Ein American Miniature Horse von Yvonne Remus aus Hakeborn hat sich für das Fohlenchampionat des Verbandes Brandeburg/Anhalt qualifiziert. Der Pferdezuchtbetrieb Müller aus Wanzleben stellte das Siegerfohlen bei den Deutschen Reitponys sowie das Sieger- und Championsfohlen bei den Deutschen Sportpferden. Das Gesamtsiegerfohlen, ein Mini-Shetland, wurde von Claudia Heenemann aus Reppichau vorgeführt. Insgesamt wurden 16 Saugfohlen und sieben Stuten gezeigt.