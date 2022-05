Wanzleber Gesamtschule besser gegen Einbruch geschützt

Die Mitarbeiter der Gesamtschule in Wanzleben sind am gestrigen Freitag in das neue Sicherheitssystem und die Brandmeldeanlage in dem Neubau eingewiesen worden,

Wanzleben - Die erste Einweisung des Personals in die Sicherheits- und Schließsystem sowie die Alarm- und Brandmeldeanlage ist schon am gestrigen Freitag erfolgt. Künftig kommt praktisch niemand ungesehen auf das Schulgelände und wenn doch, sind in kürzester Zeit Beamte dort. Das ist in der Sarrestadt dringend notwendig, denn in der Bauphase der neuen Schule wurde hier geklaut was nur irgend möglich war. Das hat dazu geführt, dass von Schäden in Höhe von mehreren 100000 Euro ausgegangen werden muss. Deshalb wird die Lehranstalt künftig zu Fort Knox an der Sarre.