Was kostet ein Bier in Wanzleben und Oschersleben?

Wanzleben/Oschersleben. - Langsam aber sicher kommt der Sommer wieder in Schwung und die Sonne traut sich hinter den Wolken hervor. Da ist es nur natürlich, dass die Menschen in Wanzleben und Oschersleben nach Biergärten Ausschau halten. Wo können sie dabei in der Region ein frisch gezapftes Feierabend- oder Wochenendbier trinken und wie teuer ist das?

In Wanzleben gibt es gleich vier bekannte Anlaufstellen, die im Sommer mit Biergärten oder Terrassen locken. Dort gibt es in jedem Fall frisch gezapftes Bier vom Fass. Außerdem werden auch die Speisen in den jeweiligen Außenbereichen serviert.

Musti-Bistro

Das Bistro befindet sich in der Lindenpromenade, unweit der Bundesstraße 246, die von der Sarrestadt nach Oschersleben führt. Bereits 2014 ist hier begonnen worden, auf der Wiese nahe der ehemaligen Stadtmauer einen Außenbereich für Gäste anzubieten. Inzwischen steht hier ein Zelt, welches etwa knapp 60 Gästen Platz bietet. Die können sich hier entspannt zurücklehnen und haben auch einen Blick auf den von der Stadt Wanzleben neu errichteten Spielplatz. Den halben Liter Bier gibt es hier für fünf Euro, bliebt sind hier auch die sommerlichen Mixgetränke. Zur Lindenallee hin gibt es einen Zaun, der das Grundstück klar zum Verkehr abgrenzt. Parkplätze sind auf dem Gelände zu finden.

Connys Sportlerheim

Das Sportlerheim findet sich im Bördestadion. Geführt wird es von Cornelia Feldheim seit sieben Jahren. Die überdachte Terrasse hat etwa 30 Plätze. Einen halben Liter Bier bekommen Gäste für vier Euro. Insider wissen, dass es auch hier eine komplette Karte mit hausgemachten Speisen gibt. Parkplätze sind vor dem Stadion reichlich vorhanden.

Inselparadies Wanzleben

Das asiatische Spezialitäten-Restaurant in der Poststraße mitten in Wanzleben lockt ebenfalls mit einem Außenbereich für etwa 30 Besucher. Der halbe Liter Bier kostet hier 3,50 Euro. Parkplätze gibt es direkt nebenan.

Burg Wanzleben

Die historische Burg in Wanzleben ist wohl der Anlaufpunkt für Touristen und Besucher, die sich für Geschichte interessieren, an Veranstaltungen teilnehmen. Auch ein Ausflug in den Volkspark bietet sich an. Auf der Terrasse gibt es etwa 45 Plätze für durstige Gäste. Die bekommen den halben Liter Bier für 4,70 Euro serviert. Begehrt sind aber auch sommerliche Mixgetränke mit Aperol.

Neben der Waldschänke im Oschersleber Wiesenpark gibt es weitere Möglichkeiten zum Verweilen im Freien mit einem Kaltgetränk. Archivfoto: Jan Dahms

Wie in Wanzleben laden auch in Oschersleben einige Gastronomen in ihre Biergärten oder auf ihre Terrassen in den Außenbereichen ein. In dieser Saison wird zudem noch eine Möglichkeit hinzukommen. Hier einige Beispiele:

Zum AthosIm Außenbereich des griechischen Restaurants „Zum Athos“ in der Triftstraße finden etwa 170 Personen Platz. Der Betreiber hat den Biergarten vor zwei Jahren während einer Neugestaltung vergrößert. Den halben Liter Bier gibt es hier für 4,90 Euro. Auch Cocktails und andere Kaltgetränke werden serviert.Neindorfer KrugIn den Sommermonaten legen dort unter anderem Fahrrad-Ausflügler einen Stopp ein, die sich auf dem Weg ins Landschaftsschutzgebiet „Hohes Holz“ befinden. Der kleine Biergarten in Neindorf bietet Platz für etwa 30 Personen. Das selbst gebraute Bier (0,5 Liter) von Betreiber Utz Hehne kann man sich für 4,20 Euro schmecken lassen. Auch eine Auswahl von selbstgebranntem Schnaps steht zur Verfügung. Al GauchoIm argentinischen Restaurant in der Hornhäuser Straße entsteht gerade im Hinterhof ein neuer Außenbereich samt Spielplatz. Nach Angaben von Betreiber Mujtaba Azizi soll dieser in zwei Wochen fertig sein. 130 Gäste können dann im Freien verweilen. Hier kostet der halbe Liter Bier 4,20 Euro. Das Restaurant bietet auch eine Reihe von Cocktails sowie Eis an.