Wormdorf - Fritz Weber hat die große, an sich selbst gestellte Herausforderung gemeistert und die Wormsdorfer Ortschronik „Familien und Höfe“ fertiggestellt. Der Wormsdorfer bezeichnet die Arbeit als „ein Lebenswerk“ – und sie ist entsprechend üppig ausgefallen.

„Es ist vollbracht“, so der 72-Jährige mit Freude und Stolz. „Die Chronik umfasst nun 480 Seiten im DIN-A4-Format und enthält mehr als tausend Fotos und historische Dokumente. Die erste Auflage ist als Probedruck erschienen und auf Vorbestellung abgegeben. Mit anderen Worten: Sie ist bereits vollständig vergriffen.“

Weitere Exemplare würden nach Bedarf in den Druck gehen, so Weber: „Eine zweite Auflage ist in begrenzter Stückzahl geplant und soll wegen der hohen Druckkosten nach entsprechender Nachfrage in Auftrag gegeben werden.“ Für Informationen dazu beziehungsweise für verbindliche Bestellungen ist Fritz Weber der direkte Ansprechpartner.

In den vergangenen vier, fünf Jahren – nicht zuletzt auch im Hinblick auf das große Wormsdorfer Ortsjubiläum im vergangenen Jahr – hatte Weber die Arbeit an der Chronik intensiviert. Genau genommen an den Chroniken, da er zwei Werke erstellt hat – eines, das sich der Geschichte der Wormsdorfer Kirche widmet und ebenjenes umfangreiche „Sammelbuch“, das tiefgreifend die Entwicklung der 130 (ehemaligen) Hofstellen im Dorf inklusive der Bewohner aufgreift.

„Im Grunde“, so Weber, „habe ich vor 25 Jahren damit begonnen, indem ich damals einiges über die Wormsdorfer Orts- und meine eigene Familiengeschichte aufgeschrieben habe. Daraus entstand dann der Entschluss, die beiden Chroniken anzugehen, da es so etwas für Wormsdorf bislang noch gar nicht gab.“

Die Konzentration auf die zahlreichen Bauernhöfe im Dorf kam dabei nicht von ungefähr. Weber selbst ist Landwirt mit Leib und Seele – und als Ur-Wormsdorfer weiß er: „Die Hofstellen prägen auch heute noch das Ortsbild.“