Umleitung Wegen Baumängel: Landesstraße in Seehausen bleibt weiter gesperrt

Ein Gesprächsthema beherrscht in diesen Tagen in der Stadt Seehausen und dem benachbarten Dreileben alles. Dabei geht es um die Freigabe der Landesstraße, die beide Orte verbindet. Die Straßendecke ist fertig, doch nach wie vor ist die Verbindung gesperrt. Warum ist das so und wann ändert sich etwas daran?