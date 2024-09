Osterweddingen. - Nun steht der Beschluss endgültig. Die Grundschule kann gebaut werden.

Die neue Grundschule in Osterweddingen wird an der Ackerstraße am Sportplatz entstehen. Das Thema stand jetzt abschließend auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Bei seiner Sitzung im Gerätehaus der Feuerwehr im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen stimmten in namentlicher Abstimmung 13 Ratsmitglieder für den Neubau am Ortseingang, fünf dagegen, einer enthielt sich.

Hintergrund: Dass in Osterweddingen eine Grundschule mit Sporthalle gebaut werden soll, ist im Gemeinderat unstrittig. Die Frage nach dem Standort im Ortskern oder an der Ackerstraße am Sportplatz hat jedoch in den letzten Jahren für viele Diskussionen gesorgt. Zum Ende der vergangenen Legislatur fasste der Gemeinderat mit knapper Mehrheit und gegen die Stimmen der Vertreter der direkt betroffenen Ortschaften den Beschluss, am bisherigen Standort im Ortskern zu bauen. Aus der Mitte der Einwohner formierte sich in der Folge ein Bürgerbegehren für den Bau an der Ackerstraße am Sportplatz.

Neuer Gemeinderat

„Diese Frage hat auch den Kommunalwahlkampf im Sülzetal geprägt. Es gibt nun einen neuen Gemeinderat mit neuer Sitzverteilung, der dieses Thema in den kommenden fünf Jahren vorantreiben wird“, erklärt Michael Bremert (Gemeinsam für Sülzetal, Osterweddingen) im Gespräch mit der Redaktion. Darum stand der Gemeinderat direkt zu Beginn der neuen Wahlperiode erneut vor der Standortfrage.

Der gemeinsame Antrag von GfS und CDU spricht sich für einen Neubau an der Ackerstraße aus und wendet sich gegen eine Investition am bisherigen Standort im Ortskern. „Wir tun dies aus der festen Überzeugung, um langfristig die richtige Entscheidung für die Schullandschaft im Sülzetal zu treffen. Und wir tun dies im Wissen, dass es den überwiegenden Willen der Einwohner der unmittelbar betroffenen Ortschaften repräsentiert“, sagt Bremert. Umso mehr freue es ihn und seine Mitstreiter, dass ihr Antrag bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Osterweddingen eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat gefunden hat. Bremert: „Wir werden nun an der Ackerstraße bauen. Jetzt geht es darum, diesen Beschluss gemeinsam mit der Verwaltung aus der Mitte des Gemeinderates zur Umsetzung zu bringen.“

Gleich zu Beginn der Beratungen im Gemeinderat bezog Ratsmitglied Guido Heuer (CDU, Langenweddingen) klar Position: „Wir tragen dieses Thema nun schon 20 Jahre vor uns her. Es wird Zeit, dass wir diese Hängepartie beenden und das Projekt auf den Weg bringen. Wir dürfen solch ein Thema nicht auf dem Rücken der Kinder austragen.“

Gegen eine Änderung des vorangegangenen Beschlusses sprach sich Sozialdemokrat Christian Wolff (Zukunft Sülzetal, Altenweddingen) aus. „Ein Wechsel des Standortes wirft das Verfahren um Jahre zurück. Neben der Fragen zum Standort selbst, sind am Sportplatz weitere Punkte offen. Die Kosten eines Neubaus sind dort auf jeden Fall höher, die Bauzeit länger. Die Ortsmitte bleibt der richtige Weg. Dabei sollten wir bleiben.“ Auch Wolffs Fraktionskollege Hans-Otto Hornemann (Langenweddingen) sprach sich „für den Spatz in der Hand mit der Dorfmitte und gegen die Taube auf dem Dach aus. Wenn wir am Sportplatz bauen, läuft dort in diesem Jahrzehnt nix mehr.“

Riesiger Investitionsstau

Sachlich orientiert argumentierte Marco Hagendorf (Zukunft Sülzetal, Altenweddingen) Stellung. „Wir müssen das bauen, was wir brauchen. Wunschkonzerte helfen uns nicht weiter. Wir haben einen riesigen Investitionsstau hier bei uns im Sülzetal.“

Nach der Abstimmung kommentiert auch der CDU-Ortsverband Sülzetal die Entscheidung: „Der Gemeinderat hat nun den Weg für eine moderne Schule am Sportplatz frei gemacht. Auf Antrag der Fraktionen von CDU und Gemeinsam für Sülzetal wurde dieser Neubau einer Grundschule samt Hort und Sporthalle beschlossen. Die Bildungslandschaft im Sülzetal wird damit bedarfsgerecht und zukunftssicher aufgestellt.“