Die Deutsche Bahn plant Modernisierungen im Bereich des Bahnhofs von Blumenberg. Daher gibt es jetzt ein Planfeststellungsverfahren. Was hier passieren soll und welchen Nutzen es für die Strecke bringt.

Der Bahnhof in Blumenberg und die verschiedenen Gleise aus der Vogelperspektive gesehen.

Blumenberg. - Noch liegt der alte Bahnhof in Blumenberg in einem geruhsamen Winterschlaf. Das wird sich aber ändern, denn hier sind für die Zukunft Ausbauarbeiten geplant. Um was geht es dabei?