Die beengten Verhältnisse bei der zweitgrößten Schönebecker Wehr sollen bald der Vergangenheit angehören.

Bad Salzelmen l Es tut sich was in Bad Salzelmen. Eher unbemerkt laufen bisher die Vorbereitungen wie die Abholzung der letzten Bäume und Sträucher am Gerätehaus am Solegraben 1a. Doch demnächst werden die Bauarbeiten für den Anbau bei der Feuerwehr so richtig losgehen. „Darauf warten wir schon mehr als zehn Jahre“, sagte Wehrleiter Uwe Tandler zufrieden. „Nach dem notwendigen Neubau an der Tischlerstraße für die Stadtteilwehr Schönebeck ist es gut, dass wir jetzt an der Reihe sind.“

Umziehen zwischen Fahrzeugen

Denn die beengten Verhältnisse in dem alten Gerätehaus seien schon lange nicht mehr zumutbar für die Kameraden gewesen. Tatsächlich haben die 24 Aktiven keine Umkleidekabine oder Spinde. Uniform und Helme hängen einfach an Haken in der Fahrzeughalle. Die Kameraden müssen sich bisher zwischen den Fahrzeugen umziehen. „Und für die sechs Kameradinnen haben wir gerade mal eine kleine Kammer zum Umziehen“, sagte Wehrleiter Uwe Tandler.

Doch bald soll endlich alles besser werden. In den nächsten Monaten wird der alte Gerätehaus auf Vordermann gebracht und zudem um einen Sozialtrakt und eine neue Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen für die Feuerwehrautos erweitert. Das fünfte Fahrzeug soll weiterhin in der alten Halle untergebracht werden. Stolze drei Millionen Euro lässt sich die öffentliche Hand den Umbau kosten, aber allein schon um die DIN-Normen in der Fahrzeughalle zu erfüllen, führte daran auch gar kein Weg mehr vorbei. Zumal die Feuerwehr Bad Salzelmen die zweitgrößte Wehr in Schönebeck ist und zudem das Einsatzleitfahrzeug und den ABC-Erkunder vorhält.

Mehr Platz für die Jugendwehr

Viel Lob gab es daher auch von Wehrleiter Tandler sowohl für die Stadtverwaltung als auch für den Stadtrat, die ein Einsehen in die Notwendigkeit für den Anbau hatten. „Auch bei den Vorbereitungen und der Planung für den Bau werden wir von der Stadt intensiv einbezogen“, sagte er. Das Gleiche gelte für die Bestellung des neuen Feuerwehrfahrzeuges. Viele Vorschläge der Kameraden seien einbezogen worden. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sei fair und zielführend gewesen. Das sei in der Vergangenheit auch schon mal anders gewesen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind die Ausführungsplanungen für das Gebäude und die technische Ausstattungen inzwischen im Wesentlichen fertig gestellt. Nach einem erfolgreichen Abschluss der Ausschreibungen können die Bauarbeiten schließlich im Mai beginnen. Im Rahmen der Umbauten soll auch die Jugendwehr eigene Räume erhalten. Zusätzlich sollen weitere Parkmöglichkeiten am Gerätehaus geschaffen werden. Ziel ist es, die Bauarbeiten bis zum Ende nächsten Jahres abzuschließen.

Grenzwerte sollen eingehalten werden

In der Nachbarschaft des Gerätehauses hatte der Neubau der Fahrzeughalle, deren Ausfahrt in Zukunft zur Dr.-Tolberg-Straße hinführen wird, allerdings auch für Kritik gesorgt. So hatte sich nach der Vorstellung der Pläne eine Bürgerinitiative in Bad Salzelmen gegründet. Sie hatte sich für einen kompletten Neubau des Gerätehauses am Stadtrand ausgesprochen. Die Initiatoren befürchteten, dass es durch die neue Ausfahrt zu einer erhöhten Lärm- und Abgasbelästigung in der Nachbarschaft kommen könnte. Immerhin müsse die Feuerwehr Bad Salzelmen zu bis zu 150 Einsätzen im Jahr ausrücken. Außerdem sei das geplante Feuerwehrdepot zu groß.

Die Schönebecker Stadtverwaltung hatte allerdings versichert, dass die entsprechenden Grenzwerte durch den Betrieb des Feuerwehrgerätehauses in Bad Salzelmen auch nach dem Umbau noch unterschritten werden.