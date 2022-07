Eine Region - fünf Restaurants - ein Gewinner. Seit Montag (21. März) ist der ultimative Küchen-Konkurrenzkampf der "Kabel eins"-Sendung mit Teilnehmern aus dem Harz in vollem Gange. Auch das Waldgasthaus Armeleuteberg in Wernigerode ist mit dabei und stellt sich den Kritikern.

Serviceleiterin Beatrice Colberg vom Waldgasthaus Armeleuteberg in Wernigerode checkt noch einmal die letzten Details, bevor ihre Gäste von "Mein Lokal, Dein Lokal" kommen und Essen, Service und Preis kritisch begutachten.

Wernigerode - Wo schmeckt's am besten? Diese Frage stellen sich seit Montag (21. März) bei der TV-Show "Mein Lokal, dein Lokal " fünf Restaurants aus dem Harz. Mit dabei ist Serviceleiterin Beatrice Colberg und der Küchenchef Florian Soyke vom Waldgasthaus Armeleuteberg in Wernigerode. Sie durften am Mittwoch, den 23. März, ihr Können unter Beweis stellen. Doch konnten sie die Gäste überzeugen?