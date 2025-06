Marianne-Buggenhagen-Schule im Harz 20 Jahre Herzblut und Engagement - Förderschule in Darlingerode verabschiedet ihren Leiter

Direktor Dirk Clement engagierte sich zwei Jahrzehnte lang für die Marianne-Buggenhagen-Schule in Darlingerode. Jetzt geht er in den Ruhestand. Was sich der Harzer für die Zukunft der Förderschule für körperlich Behinderte wünscht.