Wernigerode. - Eigentlich hatte Hagen Elmrich anfangs andere Pläne für sein Leben. Zunächst studiert er Agraringenieur. Doch dann die Wende. „Das hat bei vielen die Lebensplanung durchgewirbelt“, sagt der gebürtige Thüringer. Also eröffnet er mit seiner damaligen Ehefrau, die schon Erfahrungen in der Modebranche gesammelt hat, das Jeansgeschäft „Kulisse“ an der Breiten Straße in Wernigerode. Das ist mittlerweile 30 Jahre her.

